https://fr.sputniknews.africa/20240119/les-dirigeants-occidentaux-savent-bien-que-kiev-est-en-train-de-perdre-1064689410.html

"Les dirigeants occidentaux savent bien que Kiev est en train de perdre"

"Les dirigeants occidentaux savent bien que Kiev est en train de perdre"

L’appareil industriel en Europe "ne peut pas suivre les consommations énormes nécessaires à l'Ukraine", indique à Sputnik Afrique le député européen Thierry... 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T08:50+0100

2024-01-19T08:50+0100

2024-01-19T08:50+0100

russie

ue

france

ukraine

états-unis

forces armées

militaires

économie

industrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104205/80/1042058056_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_05d603c4b09e3721fc38f19bb1e245fe.jpg

"Les dirigeants occidentaux reviennent sur leurs déclarations et savent bien que Kiev est en train de perdre", affirme à Sputnik Afrique Thierry Mariani. Alors que la France vient d’annoncer un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine, l’eurodéputé rappelle que "l’appareil industriel en Europe ne peut pas suivre les consommations énormes nécessaires à l'Ukraine", les stocks européens "ont atteint un niveau extrêmement bas". De plus, en Allemagne "il y a des réticences de plus en plus fortes à livrer les armements les plus sophistiqués". Au total, "si les États-Unis arrêtent de fournir l'aide militaire à Kiev, le soutien européen, même renforcé, ne sera pas suffisant". Selon lui, Kiev devrait prendre conscience qu’il est manipulé: les déclarations européennes "sont totalement hypocrites", c’est une situation "d'une extraordinaire lâcheté". "Je crains qu'à l'avenir, les Ukrainiens comprennent qu'ils n'ont été en réalité que les jouets des ambitions atlantiques et de l'Otan", dit-il. Par contre, "la Russie qui a triplé son budget militaire depuis mi-2021, contrairement aux pays de l'Union européenne, est vraiment passée dans une économie qui lui permet de produire le matériel militaire suffisant".

russie

france

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ue, france, ukraine, états-unis, forces armées, militaires, économie, industrie