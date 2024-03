https://fr.sputniknews.africa/20240302/vladimir-poutine-a-donne-le-coup-denvoi-au-festival-mondial-de-la-jeunesse-a-sirius-1065359253.html

Vladimir Poutine a donné le coup d'envoi au Festival mondial de la jeunesse à Sirius

L'adresse du chef d'État russe a couronné le show immersif à la cérémonie de lancement. Le Président a salué les milliers de participants rassemblés dans la... 02.03.2024, Sputnik Afrique

Dans son intervention, le Président a souligné que la diversité des peuples de Russie représente une vraie richesse et une puissante force positive pour le développement et l'enrichissement spirituel. Il a également évoqué l'égalité et la justice, la famille forte et l'entraide, le service à sa patrie et la responsabilité de son destin.Le chef de l'État a particulièrement insisté sur le fait que la Russie croit en la jeunesse et que les autorités construisent un pays offrant des opportunités celle-ci."L'unité multinationale est la plus grande valeur pour la Fédération de Russie, a fait valoir Vladimir Poutine. Dans le même temps, il a souligné l'ouverture de la Russie au dialogue.Festival pour la nouvelle générationLe Festival mondial de la jeunesse accueille 20.000 personnes. La moitié d’entre elles sont des étrangers venus de 188 pays. Pour la première fois, des adolescents âgés de 14 à 17 ans participent à cette édition du Festival. Ils sont environ un millier: 500 sont Russes et 500 viennent d'autres pays.Du 1er au 7 mars, 800 événements sont programmés sur 55 sites sur le territoire de Sirius. Ils s'articulent autour de grands thèmes comme la responsabilité du destin mondial, la famille, l'unité multinationale et autres.Le festival, organisé par l'agence fédérale russe pour la Jeunesse Rosmolodioj, proposera aussi des projections de films, des expositions, une course à pied et une foire aux œuvres de jeunes maîtres et artistes russes.Sputnik est un partenaire de ce projet et informant sur celui-ci.

