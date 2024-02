Ce pays africain envoie plus de 60 délégués au Festival mondial de la jeunesse en Russie

https://fr.sputniknews.africa/20240227/ce-pays-africain-envoie-plus-de-60-delegues-au-festival-mondial-de-la-jeunesse-en-russie--1065288814.html

La RDC envoie plus de 60 délégués au Festival mondial de la jeunesse qui aura lieu en Russie du 1er au 7 mars. Une cérémonie solennelle s'est tenue ce 27... 27.02.2024, Sputnik Afrique

L'ambassade de Russie à Kinshasa a organisé ce mardi 27 février une cérémonie solennelle pour les jeunes Congolais qui partiront prochainement en Russie en vue de participer au Festival mondial de la jeunesse du 1er au 7 mars. La RDC envoie plus de 60 délégués au festival qui réunira en Russie début mars environ 20.000 jeunes originaires de 180 pays.Parmi eux, "il y a des étudiants et jeunes acteurs de la vie civile de différentes régions de la République, impliqués dans les sphères des affaires, des médias, de la coopération internationale, du droit, de la culture, de la science, de la protection de l'environnement, de l'éducation, du sport, des actions caritatives et de divers domaines", a précisé le diplomate. À la fin de la cérémonie, un groupe musical local dirigé par l'un des participants au festival a interprété une chanson en tshiluba sur l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples.

