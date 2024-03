https://fr.sputniknews.africa/20240301/le-festival-mondial-de-la-jeunesse-souvre-ce-1er-mars-en-russie-1065331762.html

Le Festival Mondial de la Jeunesse s’ouvre ce 1er mars en Russie

Le festival accueillera 20.000 jeunes leaders russes et étrangers dans les domaines des affaires, des médias, de la diplomatie, de la culture, des sciences, de... 01.03.2024, Sputnik Afrique

Un millier d’adolescents âgés de 14 à 17 ans représentant diverses organisations et associations d'enfants, y assisteront également. 500 d’entre eux représenteront la Russie et 500 autres des pays étrangers.L’événement a lieu à Sirius, au bord de la mer Noire, du 1er au 7 mars. La programmation du festival s'articule autour d'un ensemble de valeurs humaines universelles. Voici les thèmes clés: Les invités pourront participer à des master classes, des discussions, des panels et des formations, de même qu'assister aux performances de groupes créatifs. De nombreux événements majeurs auront lieu pendant le festival. Les invités pourront s’essayer à l'émission scientifique de vulgarisation Science Slam, déguster des plats traditionnels russes lors d'un festival gastronomique et discuter de problèmes mondiaux dans le cadre du club de discussion Valdaï. Le festival proposera aussi des projections de films, des expositions, une course à pied et une foire d'œuvres de jeunes maîtres et artistes russes.

