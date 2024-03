https://fr.sputniknews.africa/20240302/le-maroc-annonce-la-date-de-la-construction-de-son-premier-avion-100-national-1065355944.html

Le Maroc annonce la date de la construction de son premier avion 100% national

Sputnik Afrique

02.03.2024

Un tel délai a été fixé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ryad Mezzour a qualifié le secteur aéronautique du Maroc de "prometteur", le pays se classant au 20e rang mondial dans ce domaine.Le Maroc a la capacité de fabriquer n'importe quelle pièce d'avion, y compris les parties du moteur très sensibles, qui ne sont actuellement confectionnées que dans cinq pays au monde, a-t-il souligné.Rappelons que la Royal Air Maroc (RAM) est considérée comme la meilleure compagnie aérienne en Afrique, selon le magazine Global Traveler. En 2023, la compagnie a également été nommée "Best Regional Airline in Africa" aux Skytrax Airline Awards pour la neuvième année consécutive.

