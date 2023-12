Cette compagnie aérienne réélue meilleure d'Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20231220/cette-compagnie-aerienne-reelue-meilleure-dafrique-1064220035.html

Cette récompense décernée récemment lors d'une cérémonie à Los Angeles, rétribue les efforts continus de Royal Air Maroc dans l'amélioration de l’expérience client, indique RAM dans un communiqué.En 2023, Royal Air Maroc a également été distinguée aux Skytrax Airline Awards, étant nommée "Best Regional Airline in Africa" pour la neuvième année consécutive, fait savoir le communiqué.L'alliance oneworld, dont Royal Air Maroc est membre depuis 2020, a également reçu des récompenses importantes cette année. Elle a été élue Meilleure Alliance Aérienne pour la 14ème année consécutive dans les GT Tested Reader Survey Awards et a remporté le prix de la Meilleure Alliance Aérienne dans les Business Traveller Awards.En outre, oneworld a été désignée comme Favourite Airline Alliance par les lecteurs de Trazee Travel pour la sixième fois, affirmant ainsi sa position d’alliance éminente.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

