La coopération avec Moscou a permis à Bamako de consolider ses capacités de défense

La coopération avec Moscou a permis à Bamako de consolider ses capacités de défense

C'est le chef de la diplomatie malienne qui a fait ce constat dans une interview à Sputnik. 01.03.2024

2024-03-01T14:54+0100

2024-03-01T14:54+0100

2024-03-01T17:18+0100

Environ 25% du budget national est consacré à la sécurité, selon lui. Les autorités ont pu "relever un défi militaire important", à savoir le retrait de la Mission des Nations unies du pays. Ce dernier s'est effectué "sans remettre en cause l'unité du Mali et son intégrité territoriale", a souligné le ministre des Affaires étrangères.La mission onusienne a été déployée dans le pays en 2013. En juin dernier, les autorités maliennes ont demandé son départ sans délai et le 30 juin le Conseil de sécurité de l'Onu a mis fin à son mandat. Les soldats de la Minusma ont quitté le pays le 31 décembre 2023, comme convenu.

