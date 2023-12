https://fr.sputniknews.africa/20231230/la-minusma-remet-aux-autorites-maliennes-le-camp-de-tombouctou-1064380816.html

La Minusma remet aux autorités maliennes le camp de Tombouctou

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a remis officiellement aux autorités nationales un de ses... 30.12.2023, Sputnik Afrique

Les sites de Gao et Tombouctou de la Minusma étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés car il y était prévu, après le 1er janvier, ce que l'ONU appelle la "liquidation" de la mission, c'est-à-dire remettre par exemple aux autorités les derniers équipements devant l'être, ou mettre fin aux contrats existants. "Au nom des plus hautes autorités de la transition, au nom de la population de la région de Tombouctou et au mien propre, je voudrais dire merci à la Minusma pour les efforts accomplis dans le cadre du retour de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale", a déclaré le gouverneur de la région, Bakoun Kanté, au cours de la cérémonie officielle de rétrocession dont les images ont été diffusées jeudi au journal télévisé de l'ORTM.Avec plus de 180 membres tués dans des actes terroristes essentiellement perpétrés par les groupes armés affiliés à Al-Qaïda* et à l'organisation Daech*, la Minusma est la mission de paix de l'ONU la plus durement touchée ces dernières années. Les autorités maliennes ont réclamé en juin, après des mois de dégradation des relations, le départ sans délai de la Minusma déployée depuis 2013. Le Conseil de sécurité a mis fin au mandat de la mission au 30 juin.*Organisation terroriste interdite en Russie

