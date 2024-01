https://fr.sputniknews.africa/20240120/le-mali-determine-a-en-finir-avec-le-terrorisme-soutenu-par-occident--1064707818.html

Le Mali déterminé à en finir avec le terrorisme soutenu par Occident

Forte de ses succès de l’année 2023, l’armée malienne va poursuivre sa lutte contre les terroristes pour éradiquer cette menace, a déclaré à Sputnik Afrique... 20.01.2024, Sputnik Afrique

De plus, "on est sur la voie avec la bonne coopération de notre grand ami, la Russie", a-t-il dit.Pour l’analyste, les bases de cette future réussite ont été posées en 2023.Le rôle de l’armée est vu autrementSelon Adama Diabaté, cette date honorant l’armée malienne était sous-estimée. Cependant, une prise de conscience de son importance s’opère grâce aux succès récents des militaires maliens.L’armée joue un rôle dans l’affirmation de la souveraineté du pays et le maintien de l’ordre sur son sol, considère M.Diabaté.Un élan qui inspireD’ailleurs, cette prise de conscience ne touche pas que le peuple malien, d’autres peuples africains qui les regardent faire sont désireux de se joindre à eux, a noté l’analyste.Changement de mentalitéL’éveil se produit notamment au niveau de la vision de la situation économique, a soutenu M.Diabaté."2024 doit être meilleure par rapport à l'année 2023 en ce qui concerne les succès sécuritaires auxquels maintenant doivent venir se greffer les succès économiques et financiers et la coopération globale avec notre grand ami et partenaire, la Russie", a conclu l’analyste.

