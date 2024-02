https://fr.sputniknews.africa/20240227/nathalie-yamb--ce-quil-se-passe-au-sahel-est-la-meilleure-preuve-de-lemergence-africaine-1065284707.html

Nathalie Yamb: "Ce qu'il se passe au Sahel est la meilleure preuve de l'émergence africaine"

Le forum de la multipolarité vient de se tenir à Moscou. Des participants des différents continents ont répondu présent. Parmi ceux-ci, Nathalie Yamb... 27.02.2024, Sputnik Afrique

"On se rend compte que les choses ont shifté au niveau mondial, qu'il n'y a plus une barrière, une division du monde idéologique Est-Ouest, mais qu'on est plutôt dans des répartitions Nord-Sud globales comme on le dit aujourd'hui, sur des thèmes qui sont repris partout autour des valeurs traditionnelles, autour de la souveraineté, autour du respect, autour des choses dont on ne parlait pas, dont nous étions au préalable. C'était surtout l'Afrique qui réclamait ça, parce qu'on a toujours été la victime de l'unipolarité ou de la bipolarité", déclare Nathalie Yamb."Tout le monde constate que l'Afrique a décidé de n'être dominée par personne et de décider ce qui est bon pour elle. Les plus intelligents viennent auprès de ses nouveaux dirigeants et de ses nouvelles autorités pour discuter d'égal à égal de possibilités de partenariat. Les plus obtus essayent de continuer d'intriguer, de provoquer, de financer des rébellions, des déstabilisations, mais c'est voué à l'échec", lance la militante panafricaniste.Retrouvez également dans cette émission :- Kémi Séba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, sur le Forum de la multipolarité organisé à Moscou.- Idrissa Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, sur la levée totale des sanctions contre le Niger et la Guinée, ainsi que sa levée partielle pour le Mali, décidées par la CEDEAO.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

