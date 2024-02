https://fr.sputniknews.africa/20240226/le-sud-global-est-le-centre-de-gravite-du-monde-geopolitique-au-xxi-siecle-selon-kemi-seba-1065267591.html

Le Sud global est le "centre de gravité du monde géopolitique au XXIᵉ siècle", selon Kémi Séba

L'émergence d'un monde multipolaire donnera au Sud global la place qui lui revient, au centre de l'échiquier géopolitique international, a déclaré à Sputnik le... 26.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-26T18:49+0100

2024-02-26T18:49+0100

2024-02-26T18:50+0100

Le Sud global doit s'organiser pour en finir avec "l'arrogance de l'unipolarité" et prendre la place qui lui revient, a déclaré à Sputnik le militant panafricain Kémi Séba, qui assiste ce lundi 26 février au Forum sur la multipolarité à Moscou.Le système financier devrait notamment être revu car il ne fait que servir une "élite apatride" et ne s'appuie pas sur les ressources réelles des États, ajoute le militant.Il faudrait revenir à des initiatives comme celle de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, qui prônait le dinar-or adossé sur les réserves en or de la Libye, conclut-il.

