Le dinar-or pourrait rejoindre la course mondiale contre le dollar

Le dinar-or pourrait rejoindre la course mondiale contre le dollar

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé au Parlement le retour à l'idée d'utiliser le dinar-or comme monnaie de réserve.Malgré l'absence de réponse substantielle à l'idée d'utiliser le dinar depuis les années 1990, il a déclaré que ce serait l'un des sujets de discussion lors d'une prochaine réunion sur l'économie et la finance islamiques à Kuala Lumpur en décembre prochain.L'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad avait précédemment plaidé en faveur du dinar-or comme monnaie de réserve internationale pour les pays musulmans, à la place du dollar américain, ce dernier étant parfois instable.Cependant, cette proposition avait suscité des réactions mitigées de la part des économistes.Anwar Ibrahim estime pour sa part que le dinar-or offrira à la Malaisie une alternative au dollar et renforcera la puissance économique du pays."Nous voulons démarrer (l'utilisation du dinar-or), malgré des obstacles", a ajouté le Premier ministre.Il avait précédemment déclaré que l’Indonésie, la Thaïlande et la Chine avaient accepté d’utiliser le ringgit malaisien dans les échanges commerciaux.Monnaie commune des BRICSUn autre groupe de pays, les BRICS, réfléchit lui aussi à la mise en place de leur monnaie commune.Cette question a été vue comme "complexe" par Vladimir Poutine au cours du sommet des BRICS, mais le groupe "va avancer dans cette direction".De son côté, le Président brésilien, Lula da Silva, a fait savoir que les membres du groupe discuteraient l'année prochaine de la création d'une monnaie unique.L’ex-ministre algérien du Trésor Ali Benouari a déclaré à Sputnik que pour réformer le système monétaire dominé par l’Occident et mettre fin à l’hégémonie du dollar, il fallait que les BRICS aient une monnaie commune.

