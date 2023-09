https://fr.sputniknews.africa/20230909/ce-pays-des-brics-accumule-de-lor-en-quete-de-dedollarisation-1061989780.html

Ce pays des BRICS accumule de l’or en quête de dédollarisation

La banque centrale chinoise a ajouté en août 29 tonnes d'or à ses réserves, et ce, pour le 10e mois consécutif. Cette thésaurisation coïncide avec ses efforts... 09.09.2023, Sputnik Afrique

La banque centrale de Chine a continué d'acheter de l'or pour le 10e mois consécutif, note Bloomberg. La deuxième économie mondiale cherche à s'affranchir de sa dépendance aux réserves en dollars.Les stocks d'or de la Banque populaire de Chine ont ainsi augmenté de 29 tonnes en août pour atteindre 2.165 tonnes, selon Bloomberg. Au cours de ces 10 derniers mois, environ 217 tonnes y ont été ajoutées.La Chine a en outre réduit ses avoirs en bons du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis 14 ans en juin en s'efforçant d'éroder la domination du dollar sur les flux commerciaux et d'investissement mondiaux, ainsi que son statut de monnaie de réserve mondiale.Toujours plus de partisans de la dédollarisationL'empire du Milieu n’est certes pas le seul pays à augmenter ses réserves d’or, note également le journal en ligne Insider. Ainsi, 62% des banques centrales estiment que le métal jaune représentera une part plus importante des réserves au cours des cinq prochaines années, selon un rapport du World Gold Council datant de mai.Plusieurs autres pays ont également intensifié ces dernières années leurs efforts visant à réduire leur dépendance au billet vert dans le commerce et les investissements internationaux. Et ce, pour résister notamment à l'exploitation par les États-Unis de la suprématie mondiale du dollar pour imposer des sanctions, comme ils le font pour la Russie et l’Iran.Pendant ce temps, les BRICS étudient la possibilité de créer une monnaie commune pour défier le dollar.

