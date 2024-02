https://fr.sputniknews.africa/20240226/larmee-du-burkina-resiste-aux-assauts-de-milliers-de-terroristes-1065263409.html

L'armée du Burkina résiste aux assauts de milliers de terroristes

L'armée du Burkina résiste aux assauts de milliers de terroristes

26.02.2024

Les forces burkinabés ont été attaquées simultanément dans plusieurs régions par des vagues de terroristes, mais sont parvenues à les disperser

2024-02-26T16:37+0100

2024-02-26T16:37+0100

2024-02-26T16:37+0100

Des terroristes ont lancé des attaques synchronisées à Pensa, à Natiaboani, à Kongoussi, à Ouahigouya et à Tankoualon, a annoncé ce lundi 26 février l'agence d'information du Burkina. Des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes ont été utilisés.La plupart des attaques ont eu lieu le 25 février, mais la première confrontation avait eu lieu le 23 février à Pensa. Les assaillants ont cependant été mis en déroute par la pugnacité des forces burkinabés, y compris grâce à des frappes de drones. Certains groupes de terroristes ont tenté de prendre la fuite en moto ou en pick-up et ont été neutralisés par des frappes de missiles.Comme tous ses voisins du Sahel, le Burkina est confronté à la menace terroriste depuis plusieurs années. Les autorités ont longtemps dénoncé l'inefficacité des stratégies proposées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour lutter contre ce fléau.En conséquence, le Burkina a décidé de quitter l'organisation, en compagnie de ses voisins du Niger et du Mali. Les trois pays privilégient désormais une coopération sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES).Le Président de la Transition burkinabé Ibrahim Traoré a aussi plusieurs fois mis l'accent sur l'aide de la Russie, qui fournit notamment le matériel militaire adéquat pour combattre les groupes terroristes, au contraire de l'Occident qui tenté de désarmer le pays.

