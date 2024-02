https://fr.sputniknews.africa/20240224/il-y-a-des-progres-vers-un-nouvel-echange-entre-le-hamas-et-tel-aviv-1065236140.html

"Il y a des progrès": vers un nouvel échange entre le Hamas et Tel-Aviv?

Les négociations entre le Hamas et Tel-Aviv peuvent aboutir à un nouvel échange des prisonniers contre otages, relatent des médias israéliens. 24.02.2024, Sputnik Afrique

À l’issue des pourparlers, les membres de la délégation israélienne ont exprimé un "optimisme prudent", selon Ynet et la chaîne N12.Le plan doit être soumis à l’approbation au cabinet de guerre, puis à celle du cabinet élargi, a fait savoir un fonctionnaire sous couvert d’anonymat.Il peut s’agir de la libébation de 40 otages israéliens contre 300 prisonniers palestiniens sur une première étape.À l’étape suivante, les listes des otages et des détenus à libérer seront définies. Plus tard, les parties peuvent examiner des conditions d’un cessez-le-feu.Les discussions ont eu lieu à Paris, en présence du directeur de la CIA Bill Burns, le premier ministre du Qatar et le chef des renseignements égyptiens.

