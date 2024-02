https://fr.sputniknews.africa/20240201/vers-un-cessez-le-feu-prolonge-a-gaza--1064867836.html

Vers un cessez-le-feu prolongé à Gaza?

Vers un cessez-le-feu prolongé à Gaza?

Les États-Unis insistent pour un cessez-le-feu de 6 semaines afin d’ouvrir la voie à la fin du conflit à Gaza, ont indiqué au Washington Street Journal des... 01.02.2024, Sputnik Afrique

Avec une telle durée de trêve, il serait difficile pour Israël de reprendre les combats avec l’intensité antérieure, selon Washington.Israël et le Hamas envisagent un accord en trois parties: d'abord, Israël arrête toutes les opérations militaires à Gaza, le Hamas rassemble et libère tous les otages âgés, malades et enfants. À la deuxième étape, le Hamas libère les femmes soldats israéliennes. L'accès à Gaza pour l'aide humanitaire est élargi. Le mouvement islamiste exige la libération de 150 prisonniers palestiniens pour chaque soldate. À la troisième étape, le Hamas libère des soldats israéliens, remet les corps d’otages.Le chef du Mossad aurait "globalement approuvé le plan d'accord". L'accord pourrait être finalisé d'ici une semaine à dix jours, selon des responsables arabes interrogés par le journal américain. Ils ont cependant qualifié le projet d’"improbable".

