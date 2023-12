https://fr.sputniknews.africa/20231225/le-hamas-aurait-conditionne-la-liberation-des-otages-israeliens-a-larret-des-hostilites-1064299114.html

Le Hamas aurait conditionné la libération des otages israéliens à l’arrêt des hostilités

Le Hamas aurait conditionné la libération des otages israéliens à l’arrêt des hostilités

Les discussions sur la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza pourront reprendre seulement si l’armée israélienne cesse les hostilités... 25.12.2023, Sputnik Afrique

Le mouvement palestinien Hamas rejette toute négociation sur la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza tant qu'Israël n'aura pas arrêté ses opérations militaires, a déclaré Ali Baraka, responsable des relations extérieures du Hamas basé au Liban, relayé par le journal israélien Yedioth Ahronoth. Pendant les discussions sur la libération des otages, "plusieurs propositions ont été faites, mais la position de l'opposition est claire: l'agression israélienne à Gaza doit d'abord être stoppée", a-t-il indiqué.Selon M.Baraka, le Hamas a décliné toute proposition de trêve au cours des dernières semaines.Absence de consensus au Moyen-OrientLe 7 octobre, Israël a été surpris par une attaque de 4.000 roquettes orchestrée par les militants du Hamas depuis la bande de Gaza et suivie de prises d'otages d'Israéliens.En réponse, Israël a lancé des frappes contre l'enclave palestinienne et certaines parties du Liban et de la Syrie. Depuis lors, Tsahal a enchaîné les bombardements sur la bande de Gaza, y compris sur des constructions civiles.Le 24 novembre, un cessez-le-feu est entré en vigueur. Mais le 1er décembre, l'armée israélienne a accusé le Hamas d’avoir violé la trêve et annoncé la reprise des combats dans la bande de Gaza. Les autorités palestiniennes ont rejeté la responsabilité de ces actions israéliennes sur les États-Unis.

