«Le role de l’Occident dans la situation en RDC est connu» Plusieurs manifestations se sont déroulées en RDC afin de dénoncer le rôle de l’Occident dans l’insécurité qui touche l’est du pays. Au micro de Sputnik Afrique, Dieudonné Mushagalus, un des initiateurs de l’appel à fermer les ambassades occidentales dans le pays, nous a exprimé ses motivations.

"Le rôle de l'Occident est très connu, le Rwanda attire les matières et il les vend à l'Occident, mais également en termes d'appui militaire. Le Rwanda, nous savons qu'à lui seul, il ne peut pas faire grand-chose en République démocratique du Congo qui n'a pas l'appui de l'Occident",a déclaré Dieudonné Mushagalus sur la situation en RDC.Retrouvez également dans ce numéro:- Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais sur l’initiative russe de règlements en monnaie numériques.- Issaka Ouedraogo, coordonnateur National de l’initiative africaine Stop Dépigmentation, sur les raisons qui l’ont poussé à interpeller le capitaine Ibrahim Traoré sur la nécessité de légiférer contre la vente de produits dépigmentants au Burkina Faso.- le Dr Aly, dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali, sur l’intérêt d’investisseurs russes pour le secteur énergétique burkinabé.- Oleg Choulga, lieutenant-colonel dans la réserve, qui a participé à la coopération de l'URSS avec l'Angola et le Mozambique.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Serguei Lavrov estime que le G20 devrait assumer l’obligation de ne pas utiliser l’économie comme une arme.- Le Burkina Faso suspend l’exportation d’or et d’autres substances précieuses.-L’initiative africaine souhaite contribuer à l’établissement d’un dialogue entre Kiev et Moscou.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

