En RDC, des jeunes exigent la fermeture d'ambassades occidentales

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui en RDC pour dénoncer la "complicité de l'Occident" dans l'insécurité dans l'Est du pays. Selon Info... 19.02.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/05/1058109479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc92a4be1cfec8362b392989aec3de9b.jpg

Une manifestation de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a rassemblé plusieurs centaines de jeunes ce lundi 19 février à Goma, dans le Nord-Kivu, relate Info Congo.Les partisans des mouvements citoyens et groupes de pression de Goma (Nord-Kivu) ont exigé la fermeture des ambassades des pays soutenant le Rwanda. Ils ont dénoncé la "complicité de l'Occident" dans l'insécurité dans l'Est du pays.Les manifestants ont brûlé les drapeaux des États-Unis, de l'Union européenne et de la France sur le rond-point Singers, avant de défiler jusqu'à Saké.Ils ont aussi exprimé leur soutien aux jeunes "Wazalendo" (Patriotes) qui se mobilisent pour la défense de l’intégrité territoriale du pays.

