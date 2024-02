https://fr.sputniknews.africa/20240222/franchise-transparence-et-respect-mutuel-le-burkina-depeint-ses-relations-avec-la-russie-1065203003.html

"Franchise", "transparence" et "respect mutuel": le Burkina dépeint ses relations avec la Russie

"Franchise", "transparence" et "respect mutuel": le Burkina dépeint ses relations avec la Russie

Ougadougou "dit merci" à Moscou pour sa coopération, a déclaré le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au cours du Forum... 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T13:01+0100

2024-02-22T13:01+0100

2024-02-22T13:01+0100

burkina faso

russie

ibrahim traoré

souveraineté

relations bilatérales

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060896284_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_a0fae8a3e499abb0ca1c22f035a65096.jpg

Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture, Bassolma Bazié a transmis les salutations "chaleureuses et fraternelles" d’Ibrahim Traoré, du gouvernement et du peuple burkinabè à ses hôtes.Le ministre a souligné que sa présence attestait de la "collaboration fraternelle entre les deux peuples", relatent les médias.Dans un monde en pleine mutation et en crise, garder des relations audacieuses, sincères et humaines est une tâche pénible, a-t-il ajouté.Faire face à la crise provoquée par les capitalistesLe pays va défendre la souveraineté "non négociable" quitte à en "payer le prix nécessaire", a assuré M.Bazié, tout en mettant en relief les origines occidentales de la crise.

burkina faso

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, russie, ibrahim traoré, souveraineté, relations bilatérales