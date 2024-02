https://fr.sputniknews.africa/20240208/relations-avec-lafrique-moscou-pointe-la-principale-difference-entre-la-russie-et-loccident-1064972453.html

Relations avec l'Afrique: Moscou pointe la principale différence entre la Russie et l'Occident

"Nous ne dressons pas de lignes de clivage", a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe lors d'un point de presse le 7 février. 08.02.2024, Sputnik Afrique

Et de rappeler que Moscou consolide ses liens avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays voient entre autres en la Russie une chance de se libérer de la "pseudo-domination" de l'Occident, de surmonter la dépendance néocoloniale.Quant à une "ceinture pro-russe" sur le continent, évoquée par les journalistes, Maria Zakharova a fait le point. Elle a souligné que les pays en question ont déjà choisi leur nom - l'Alliance des États du Sahel - et l'ont présenté à la communauté internationale.

