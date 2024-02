https://fr.sputniknews.africa/20240222/ce-quon-sait-des-helicopteres-russes-ansat-qui-forment-le-noyau-de-laviation-medicale-au-zimbabwe-1065207456.html

Ce qu’on sait des hélicoptères russes Ansat qui forment le noyau de l’aviation médicale au Zimbabwe

Ce qu’on sait des hélicoptères russes Ansat qui forment le noyau de l’aviation médicale au Zimbabwe

En mai 2023, le géant russe Rostec a remis au Zimbabwe un lot de 18 hélicoptères Ansat destinés à l'aviation sanitaire, une première sur le continent africain... 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T16:08+0100

2024-02-22T16:08+0100

2024-02-22T16:08+0100

zimbabwe

afrique subsaharienne

russie

aviation

médecine

hélicoptères

rostec

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/16/1065205800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f75e28d0297b04d1e2ae7774c0a07143.jpg

La mise en place d'un service médical aérien au Zimbabwe doit contribuer à la réduction de la mortalité et à un meilleur accès aux soins, indique Rostec dans un communiqué.Les hélicoptères Ansat sont stationnés sur sept bases rattachées aux hôpitaux nationaux. Cela doit permettre de couvrir l’ensemble du territoire en assurant l’accès à toute localité en deux heures de vol, selon le groupe.Caractéristiques des hélicoptèresL'Ansat est un hélicoptère bimoteur léger produit en série à Kazan. Les appareils sont polyvalents, il en existe plusieurs versions destinées au transport de passagers et de marchandises, à la lutte contre les incendies, ainsi qu’aux opérations de recherche et de sauvetage.Le modèle pour l’évacuation médicale dispose d’une cabine spacieuse, ce qui leur permet d'accueillir à bord une unité de soins intensifs complète et trois membres du personnel médical.L’appareil est équipé d'un module médical qui permet de prodiguer les premiers secours et de stabiliser l'état du patient pendant le vol. Si nécessaire, l’équipement à bord peut inclure une bulle d’isolement pour des patients souffrant d’infections, ainsi qu'une cuvette spéciale pour l’évacuation des nouveaux-nés.Le système de portage garantit une grande manœuvrabilité et contrôlabilité, tandis que le propulseur assure une réserve de puissance. Grâce à cela, l’Ansat peut décoller à haute altitude et dans des conditions d'air raréfié.En outre, l'appareil peut se poser sur des terrains étroits et non préparés, ce qui répond aux exigences de base d'un hélicoptère de service médical aérien. L’Ansat peut fonctionner dans une fourchette de température allant de -45 à +50 degrés Celsius.

zimbabwe

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, afrique subsaharienne, russie, aviation, médecine, hélicoptères, rostec