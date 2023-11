https://fr.sputniknews.africa/20231113/ce-pays-africain-cree-sa-propre-aviation-medicale-grace-a-la-russie-1063511346.html

Ce pays africain crée sa propre aviation médicale grâce à la Russie

Ce pays africain crée sa propre aviation médicale grâce à la Russie

Une aviation médicale, du jamais-vu sur le continent africain, a vu le jour au Zimbabwe. Des hélicoptères de transport Ansat et Mi-17 y ont été livrés par la... 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T10:13+0100

2023-11-13T10:13+0100

2023-11-13T10:13+0100

afrique subsaharienne

zimbabwe

aviation

médecine

hélicoptères

rostec

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/18/1059450420_0:145:2777:1707_1920x0_80_0_0_7d7368441ca902a1d01abdf1b0d9c0f8.jpg

Le groupe russe Rosteс a aidé à créer un service d’aviation médicale au Zimbabwe. Le projet a été "très intéressant et significatif", a déclaré Vladimir Artiakov, un vice-directeur de la société d’État russe, dans une interview au journal Rossyiskaya gazeta.Des hélicoptères polyvalents Ansat et Mi-7 ont été livrés au Zimbabwe, a-t-il indiqué. Rostec, spécialisé dans la production et l'exportation de produits industriels de haute technicité, a également formé les spécialistes techniques et le personnel naviguant.Protocole globalCe protocole englobe les réponses à donner au moment de la réception d’un appel par le call-center, jusqu’à l’hospitalisation du patient.

afrique subsaharienne

zimbabwe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, aviation, médecine, hélicoptères, rostec, russie