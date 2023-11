https://fr.sputniknews.africa/20231110/ce-pays-africain-etablit-un-nouveau-record-de-production-de-ble-1063456731.html

Ce pays africain établit un nouveau record de production de blé

Après avoir enregistré des records en matière de récolte de maïs, le Zimbabwe moissonne le blé à un niveau inédit depuis le lancement de cette culture en 1966... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Les agriculteurs zimbabwéens ont déjà récolté cette année près de 457.000 tonnes de blé, établissant ainsi un nouveau record, constate le quotidien national The Herald. La récolte est toujours en cours.Initialement, le pays avait prévu une récolte au niveau de 440.844 tonnes, mais ce chiffre a déjà été dépassé. Les besoins annuels nationaux s'élèvent cependant à 360.000 tonnes. Il s’agit de la production de blé la plus élevée depuis le lancement de cette culture en 1966. Cette saison, les agriculteurs ont semé du blé sur 90.998 hectares, ce qui est aussi une superficie record. Le rendement moyen par hectare pour cette saison se situe entre 5,1 et 5,3 tonnes.Ceci garantira au Zimbabwe un approvisionnement ininterrompu en pain et accélérera les exportations vers les pays dans le besoin, se réjouit le média. Le gouvernement a augmenté la production de blé, notamment en vue de devenir une société autonome et prospère à revenu intermédiaire supérieur d'ici à 2030, précise le journal.Un secteur qui reprend son souffleLe secteur agricole zimbabwéen connaît en effet une embellie. En aout 2023, le Zimbabwe, devenu autosuffisant, a ainsi décidé d'envoyer 40.000 tonnes de maïs vers l’Afrique de l’Est, notamment le Rwanda. Il s'agit de la première exportation de ce genre depuis plus de 20 ans.À l'instar du maïs, les récoltes de blé ont explosé en 2022, s’élevant à 375.000 tonnes. À présent, un nouveau record est établi. Le pays, comme d’autres États africains, a par ailleurs reçu des livraisons gratuites d’engrais russes.

