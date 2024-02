https://fr.sputniknews.africa/20240221/pourquoi-la-chute-davdeievka-acte-t-elle-la-deroute-complete-de-larmee-ukrainienne-et-lotan--1065196157.html

Pourquoi la chute d'Avdeïevka acte-t-elle la déroute complète de l’armée ukrainienne et l’Otan ?

"Sur les plans militaire et stratégique, il est clair que la chute d'Avdeïevka acte la déroute complète de l’armée ukrainienne, soutenue par les États-Unis et... 21.02.2024, Sputnik Afrique

Pourquoi la chute d'Avdeïevka acte-t-elle la déroute complète de l’armée ukrainienne et l’Otan ? «Sur les plans militaire et stratégique, il est clair que la chute d'Avdeïevka acte la déroute complète de l’armée ukrainienne, soutenue par les États-Unis et leurs alliés de l’Otan», explique à L’Afrique en marche Pépé Escobar, journaliste et analyste géopolitique international. Il livre également son analyse sur le coup d’État de Maïdan en 2014.

"La libération le 17 février de la ville d'Avdeïevka, dans la République populaire de Donetsk, par l’armée russe a une très grande valeur pour la suite de l’Opération spéciale militaire en Ukraine aussi bien sur le plan symbolique et militaire et stratégique", affirme à Radio Sputnik Afrique le journaliste et analyste géopolitique international Pépé Escobar.L’interlocuteur de L’Afrique en marche évoque par ailleurs le 10e anniversaire du coup d’État de place Maïdan ayant renversé le 23 février le Président démocratiquement élu, Viktor Ianoukovytch. Ce que "la majorité des Occidentaux ne savent pas, c’est que l’accord, relatif à la création d’une zone de libre-échange entre l’UE et l’Ukraine, proposé par la Commission européenne à Kiev consistait tous simplement à une mise à mort de l’industrie et de l’agriculture ukrainienne. Ceux qui avaient accusé le Président déchu Ianoukovytch d’avoir délibérément refusé de signer cet accord en faveur d’une coopération plus renforcée avec la Russie et les autres pays de la Communauté des États indépendants ont en réalité ignoré, ou occulté, les aspects strictement économiques et financiers avantageux pour l’Ukraine de la proposition russe, contrairement à celle de l’UE".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

