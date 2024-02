https://fr.sputniknews.africa/20240220/loperation-davdeievka-figurera-dans-les-manuels-du-ministere-russe-de-la-defense--1065177161.html

"L'opération d'Avdeïevka figurera dans les manuels du ministère russe de la Défense"

Le ministre russe de la Défense s'est entretenu avec le Président Poutine sur les résultats de l'opération d'Avdeïevka et les pertes essuyées par l'Ukraine... 20.02.2024, Sputnik Afrique

L'Ukraine qui a préparé au moins 160.000 soldats et plus de 3.000 blindés dont 800 chars pour sa contre-offensive lancée en juin, a perdu 125.000 hommes six mois, a déclaré ce mardi 20 février le ministre russe de la Défense lors d'une rencontre avec le Président Poutine. Voici l'essentiel de ses propos: Contre-offensive de Kiev Libération d'Avdeïevka Vladimir Poutine a qualifié la prise d'Avdeïevka de succès incontestable. Selon lui, Kiev a ordonné la retraite alors que les troupes ukrainiennes prenaient déjà la fuite.

