Décennie du Maïdan ukrainien: histoire, origines et déclencheurs

Décennie du Maïdan ukrainien: histoire, origines et déclencheurs

Le Maïdan ukrainien de l'hiver 2013-2014, suivi de la guerre dans le Donbass, est une conséquence de la confrontation de longue date entre l'Ouest et l'Est de...

La phase ouverte de la crise de février 2014 remonte au "Maïdan de Iouchtchenko" de 2004 -révolution orange ukrainienne patronnée par le Président pro-occidental Viktor Iouchtchenko-, estime Alexandre Matyouchine, correspondant militaire, lieutenant supérieur de réserve et l'un des organisateurs du "Printemps russe" dans le Donbass.Ancien commandant du détachement "Varyag", il est l'un des organisateurs du "Printemps russe" dans le Donbass. Il avait participé au premier assaut de l'aéroport de Donetsk, aux combats à Ilovaïsk et à Snejnoïé, sur l’axe d'Avdeïevka. Ensuite Alexandre Matyouchine est devenu correspondant de guerre pour la chaîne télévisée russe Pervy Kanal.Les troubles de l’hiver 2013 - 2014Considérant l'Ukraine comme un pays de "Maïdan permanent", on espérait qu'au cours des protestations de 2013-2014, le Président Ianoukovitch serait en mesure de régler cette énième crise et d’étouffer les émeutes à Kiev, se souvient le journaliste. mLe déclenchement de la criseLa crise a commencé en février 2014, lorsqu’on a montré des images des agents de Berkout [unité spéciale de police ukrainienne, ndlr] en flammes, de soldats des troupes internes en flammes et des affrontements sur le Maïdan, rappelle Alexandre Matyouchine.Selon lui, ces évènements se déroulaient à part du gouvernement qui ne voulait pas participer aux affrontements de rue.En ce moment-là, le 25 janvier, une première réunion des militants s’est tenue à Donetsk, au cours de laquelle il a été décidé de faire face à des gens venus de l'Ukraine occidentale ou de Kiev, y compris Pravy Sektor*, s’ils venaient dans la ville, a évoqué l’ex-commandant.La création d’une force populaire à DonetskC’est tout de suite après la victoire du Maïdan le 22 février qu’une force populaire a commencé à se former dans le Donbass.Le tout premier groupe des militants ne comptait qu’une quinzaine de personnes, rappelle l’ex-commandant.La division de l’UkraineD’après Alexandre Matyouchine, à cette époque, il semblait déjà que le pays commençait à se diviser en deux parties. Or, des "cris" reflétant cette idée ont commencé à retentir pendant le Maïdan, du côté occidental, prétendant que "si Ianoukovitch gagnait, si le Maïdan perdait, les régions occidentales se sépareraient de l'Ukraine", ce qui allait déjà au rebours de la Constitution de l'Ukraine, tranche le journaliste.Mais en fait, cette divergence entre les deux Ukraine est devenue apparente depuis le Maïdan de Iouchtchenko, affirme-t-il.Le projet de fédéralisation de l’Ukraine avait déjà été avancé bien avant par le Parti des régions [du Président Ianoukovitch], l’un des plus grands partis d’Ukraine à l’époque, poursuit le militant.Le projet de fédéralisation de l’UkraineEt tout au long des 10 ans d’existence de ce projet, de 2004 à 2014, cet écart devenait de plus en plus apparent, de plus en plus évident, affirme le journaliste.Les raisons économiquesL’une des raisons de la séparation des deux Ukraine est économique, explique M.Matyouchine.Historiquement, le Sud-Est a toujours été tourné vers la Russie, rappelel l’ex-commandant.En outre, la glorification de Shoukhevytch et de Bandera, des héros nationaux occidentaux, a été perçue très négativement par les habitants du Donbass, ce qui a amplifié le mécontentement.Pour finir, il y avait également des opinions divergentes sur les questions liées à l'intégration européenne, propulsée initialement par le Président pro-oriental Ianoukovitch.La suspension de l’accord d’intégration: le détonateur du MaïdanLe principal élément déclencheur qui a conduit au Maïdan de février 2014 a été la suspension par Ianoukovitch de l’accord d’intégration de l’Ukraine à l’Union européenne, estime M.Matyouchine.L'une des principales raisons de cette suspension était un calcul basique des conséquences économiques de la transition aux standards européens, précise le journaliste.Tout de suite après cela, des étudiants sont sortis à Kiev, continue Alexandre Matyouchine. Ces derniers ont été dispersés par Berkout, devant les caméras, ce qui a provoqué "une vague d'indignation à partir de laquelle cet Euromaïdan était directement né", soutient le correspondant.Le rôle des oligarques dans le conflit ukrainienUn autre élément propulseur consiste en des oligarques ukrainiens qui avaient directement obtenu le soutien de l’Occident collectif. Ce dernier tentait depuis le début de créer à partir de l’Ukraine un organisme antirusse. L’idée même de l’Ukraine contient la pierre de cette russophobie: l’Ukraine n’est pas la Russie, a avancé l’ex-combattant.Au bout du compte, les oligarques, qui commençaient à perdre leurs profits à cause de Ianoukovitch et de sa famille, se sont unis.En fait, ils ne s'attendaient pas à une explosion populaire si puissante à Donetsk et à Lougansk. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que la Russie la soutienne, indique le journaliste.

