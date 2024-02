https://fr.sputniknews.africa/20240220/cables-sous-marins-menaces-par-des-houthis-quels-risques-pour-linternet-mondial-1065173283.html

Câbles sous-marins menacés par des Houthis: quels risques pour l’Internet mondial?

Câbles sous-marins menacés par des Houthis: quels risques pour l’Internet mondial?

Les menaces des Houthis contre les câbles sous-marins de fibre optique situés au fond de la mer Rouge font apparaître des risques rarement envisagés... 20.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-20T16:28+0100

2024-02-20T16:28+0100

2024-02-20T16:44+0100

marché en main

podcasts

câble

internet

mer rouge

houthis

sous-marins

attaque

menace

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/14/1065172507_0:23:796:471_1920x0_80_0_0_b7bfb714ba71ac4b2d6c17ebfa956beb.jpg

Câbles sous-marins menacés par des Houthis: quels risques pour l’Internet mondial? Les menaces des Houthis contre les câbles sous-marins de fibre optique situés au fond de la mer Rouge font apparaître des risques rarement envisagés. L’Internet mondial peut-il être coupé ou perturbé par une opération de guérilla ? François Meylan, économiste, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, répond à toutes ces interrogations.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, François Meylan, économiste, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, explique les implications d’une potentielle attaque contre des câbles sous-marins de fibre optique et dresse un état des lieux de ces infrastructures méconnues du grand public."Plus il y a une densité économique forte, une densité de population et une densité bâtie forte, bien sûr, les dégâts sont plus importants. L'interconnectivité c’est la même chose, il y a des centres névralgiques notamment en termes financiers, en termes de la Bourse. Wall Street est très vulnérable", précise-t-il.Découvrez également l’actu économique de cette édition:- Les pays européens de l’OTAN augmentent leurs dépenses militaires sous la pression américaine- L’aide financière à l’Ukraine est plus importante en proportion de PIB que ne l’était le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale- La Russie et l’Algérie discutent d’un accord de libre-échange avec en vue une association plus large avec l’UEEA et l’Afrique du Nord- Le président algérien Tebboune annonce des zones franches pour faciliter le commerce régional- Le bilan économique 2023 des pays de l’AES dépasse celui de la région subsaharienne- Le Nigeria montre son volontarisme pour développer la fibre optiqueÀ écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts-Google Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict ► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, câble, internet, mer rouge, houthis, sous-marins, attaque, menace, аудио