Bientôt un câble sous-marin en fibre optique entre la Jordanie et l'Égypte

La Jordanie et l'Egypte ont signé, jeudi, un accord pour la mise en place d’un câble sous-marin en fibre optique, le premier du genre entre les deux pays... 27.01.2024, Sputnik Afrique

Conçu selon les spécifications techniques les plus élevées en la matière, ce câble, baptisé "Pont de Corail", servira de lien de communication essentiel entre les deux pays en offrant une infrastructure numérique solide, rapportent des médias locaux.Cette liaison bénéficiera d'avantages compétitifs uniques grâce à la courte distance entre ses deux points d'ancrage terrestres et contiendra un grand nombre de fibres optiques afin de répondre à la demande croissante des applications d'intelligence artificielle, selon la même source.Le câble renforcera les avantages compétitifs géographiques de la Jordanie en tant que point de transit de premier plan vers la région du Moyen-Orient, offrant un point de convergence secondaire entre l’Afrique, l'Asie et l'Europe, ajoute-t-on.Le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information, Amr Talaat, cité par les médias, a affirmé que ce câble sous-marin contribuera à la consolidation des liens de coopération bilatérale fructueuse et croissante entre les deux pays, particulièrement dans le domaine des communications et des technologies de l'information, mais aussi des infrastructures numériques internationales.

