Moscou et Le Caire veulent créer un hub pour le blé russe

Moscou et Le Caire veulent créer un hub pour le blé russe

Moscou reste un partenaire céréalier majeur pour l'Égypte qui voudrait accueillir un hub de blé russe dans la zone du canal de Suez, a expliqué à Sputnik le... 19.02.2024, Sputnik Afrique

L’Egypte et la Russie mènent des discussions pour créer un centre logistique dans la zone du canal de Suez, qui accueillerait le blé russe, a déclaré à Sputnik le ministère égyptien de l'Approvisionnement et du commerce intérieur.La Russie continue de jouer son rôle pour assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte, avait récemment assuré à Sputnik Guéorgui Borissenko, ambassadeur de Russie au Caire. Moscou avait fourni plus de huit millions de tonnes de blé au pays des pharaons en 2022-2023, couvrant 80% des importations en céréales, avait-il rappelé.La création d’un hub logistique dans la zone économique du canal de Suez permettrait d'exporter du blé russe vers les pays voisins de l'Égypte, avait précisé en août le ministère égyptien de l'Approvisionnement.

