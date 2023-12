https://fr.sputniknews.africa/20231225/legypte-achete-480000-tonnes-de-cereales-russes-en-plus-1064298850.html

L’Égypte achète 480.000 tonnes de céréales russes en plus

L'autorité égyptienne en charge des approvisionnements GASC a annoncé le 19 décembre avoir acheté 480.000 tonnes de blé russe lors d'un appel d'offres... 25.12.2023, Sputnik Afrique

Le blé sera repartit en deux livraisons. Le premier lot comprendra 180.000 tonnes de blé expédié du 1er au 14 février 2024. Le second, comprenant 300.000 tonnes, devrait être livré entre les 15 et 29 février.L'Égypte est un client régulier de Moscou. La saison dernière, la Russie est devenue la plus grande exportatrice de blé en Égypte, en ayant livré 8,1 millions de tonnes.Rien que pour septembre l’Égypte a acheté près de 800.000 tonnes de blé russe et a décroché, pour le deuxième mois consécutif, le titre du plus gros acheteur de ce produit agricole, selon l’Union céréalière russe, structure réunissant des exportateurs agricoles.

