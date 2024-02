https://fr.sputniknews.africa/20240219/des-soldats-de-lotan-participent-au-conflit-ukrainien-en-se-faisant-passer-pour-des-mercenaires-1065149974.html

Des soldats de l'Otan participent au conflit ukrainien en se faisant passer pour des mercenaires

Des unités de l'Otan viennent en aide aux troupes de Kiev sur le front, a affirmé Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'état-major général russe. Selon lui, les officiers de l'Otan préparent "directement" les opérations militaires pour les forces ukrainiennes. "Les militaires de l'Otan, sous couvert de mercenaires, participent aux hostilités. Ils contrôlent les systèmes de défense aérienne constitués de missiles opérationnels et tactiques et de systèmes de lancement de fusées multiples, et font partie des détachements d'assaut", a-t-il déclaré au journal Krasnaïa Zvezda. La question du mercenariat occidental en Ukraine avait de nouveau monopolisé l'actualité mi-janvier, la Russie annonçant avoir frappé un centre de déploiement à Kharkov. Plusieurs mercenaires français s'y trouvaient et avaient été tués. Paris avait cependant nié que de tels combattants étaient employés en Ukraine. Une affirmation par la suite battue en brèche par plusieurs témoignages.

