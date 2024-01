https://fr.sputniknews.africa/20240121/un-centre-de-deploiement-de-mercenaires-etrangers-a-ete-frappe-dans-le-donbass-1064718404.html

Un centre de déploiement de mercenaires étrangers a été frappé dans le Donbass

Un centre de déploiement de mercenaires étrangers a été frappé dans le Donbass

Le site se trouvait près de la localité de Konstantinovka dans la république populaire de Donestk, a indiqué ce 21 janvier le ministère russe de la Défense... 21.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-21T10:22+0100

2024-01-21T10:22+0100

2024-01-21T10:47+0100

donbass. opération russe

donbass

mercenaires

ukraine

russie

militaires russes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/17/1057998598_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_bdb595dfa0c61457c170b1793e337ddb.jpg

Une annonce qui survient quelques jours après la frappe précédente portée contre un point de déploiement de mercenaires étrangers à Kharkov et réalisée avec des armes de précision.Selon la Défense, au moins 60 mercenaires ont été tués, plus d'une vingtaine ont été hospitalisés.La majorité d'entre eux étaient Français, a précisé le ministère. Le bâtiment qui abritait les mercenaires a été complètement détruit, ajoute l'instance.L'ambassadeur de France Pierre Lévy a été par la suite convoqué par la diplomatie russe. La diplomatie française a nié la présence de Français dans les rangs de l'armée ukrainienne.Parmi les mercenaires partis en Ukraine, certains veulent la carrière et l’argent, d'autres sont des néonazis, mais il y a aussi "des paumés, des gens en rupture de ban", a commenté pour Sputnik Afrique l’analyste français Xavier Moreau.Les mercenaires francophones combattant aux côtés de Kiev sont notamment des Canadiens "issus des milieux nationalistes radicaux", a pour sa part indiqué à Sputnik Afrique François Mauld d'Aymée, qui a fait la guerre dans le Donbass face à l'Ukraine avant d'obtenir la citoyenneté russe.

donbass

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, mercenaires, ukraine, russie, militaires russes