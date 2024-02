https://fr.sputniknews.africa/20240218/la-somalie-se-lance-pour-la-premiere-fois-dans-lor-noir-1065133165.html

La Somalie se lance pour la première fois dans l’or noir

Le pays produira son premier pétrole d’ici la fin de l’année, rapporte le média Garowe, citant le ministre du Pétrole Abdirizak Omar Mohamed. Sept blocs offshores devraient être mis en service dans différentes régions :le long des côtes du Galmudug (3 blocs) ;au large de la région Sud-Ouest (2 blocs) ;au large du Jubaland (2 blocs).En octobre 2022, la Somalie a signé un accord avec la société américaine Coastline Exploration, pour développer ses réserves pétrolières.Le secteur pétrolier bénéficie d’une dynamique positive sur le continent africain ces dernières années, avec l’apparition de nouveaux acteurs. Mi-décembre, le Niger avait ainsi déclaré qu’il comptait bientôt commercialiser ses premiers barils de pétrole brut, à destination notamment du Bénin via un oléoduc géant mis en service début novembre.Le Nigéria, poids lourd du continent, a pour sa part axé ses efforts sur le raffinage, pour produire ses propres dérivés pétroliers. La raffinerie Dangote, portée par l’homme le plus riche d’Afrique, a commencé la production de diesel et de carburant en début d’année.

