Le Niger dévoile quand il commencera à exporter son pétrole brut

La commercialisation de pétrole brut nigérien sur le marché international débutera en janvier 2024, a annoncé le 11 décembre le général Abdourahamane Tiani... 12.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-12T11:40+0100

2023-12-12T11:40+0100

2023-12-12T11:40+0100

niger

afrique

pétrole

afrique subsaharienne

exportations

abdourahamane tiani

bénin

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

Sur les "90.000 barils" produits "par jour" qui seront acheminés vers le Bénin, le Niger touchera 25,4% des recettes, soit celles de "22.860 barils par jour", a-t-il précisé. Le pétrole brut sera acheminé depuis Agadem (sud-est) jusqu'au Bénin voisin par un oléoduc géant mis en service début novembre par le Premier ministre civil nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zeine. Les frontières entre le Niger et le Bénin sont fermées depuis l'application de lourdes sanctions régionales imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en réaction au coup d'État du 26 juillet. Grâce à cet oléoduc long de près de 2.000 km, le Niger pourra écouler pour la première fois son brut sur le marché international, via le port de Sèmè au Bénin. Somme investieAu total, six milliards de dollars ont été investis, dont 4 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers (gisement d'Agadem) et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc, selon le gouvernement nigérien. Ces investissements ont permis de porter la production pétrolière du Niger à 110.000 barils par jour, dont 90.000 barils doivent être exportés. L'or noir est extrait par la China National Petroleum Corporation (CNPC). Le Niger raffine depuis 2011 quelque 20.000 barils par jour, essentiellement du gasoil et de l'essence, à Zinder, dans le centre-est du pays. Le général Tiani a également annoncé la construction d'une seconde raffinerie avec l'appui de partenaires extérieurs, sans donner de détails sur le projet. Officiellement, les réserves du Niger "tournent autour de deux milliards de barils", a-t-il déclaré. Selon les projections officielles, le pays produira 200.000 barils par jour en 2026.

niger

afrique

afrique subsaharienne

bénin

2023

niger, afrique, pétrole, afrique subsaharienne, exportations, abdourahamane tiani, bénin, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)