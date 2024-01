https://fr.sputniknews.africa/20240113/une-mega-raffinerie-lancee-au-nigeria-donne-ses-premiers-produits-petroliers-1064604274.html

Une méga-raffinerie lancée au Nigeria donne ses premiers produits pétroliers

La raffinerie Dangote a notamment commencé la production de diesel et de carburant pour avions, indique son communiqué sur le réseau X. 13.01.2024, Sputnik Afrique

L'usine est située à Lagos, capitale économique du pays, et peut traiter jusqu’à 650.000 barils de pétrole par jour. Elle appartient à Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique.L'ouverture de cette raffinerie, estimée à près de 20 milliards de dollars, a été qualifiée de l'un des évènements économiques clés en Afrique pour 2023.Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole du continent (1,3 million de barils par jour). Mais jusqu'à récemment, la majorité des produits pétroliers étaient importés, car les raffineries existantes chômaient en raison de réparations.

