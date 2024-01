https://fr.sputniknews.africa/20240101/sept-evenements-economiques-cles-en-afrique-en-2023-1064421302.html

Sept évènements économiques clés en Afrique en 2023

Sept évènements économiques clés en Afrique en 2023

Le top-7 des nouvelles économiques les plus importantes en 2023 en Afrique, selon la version de Business Insider Africa, récapitule les principaux évènements...

L’annulation des subventions sur les carburants par le Président nigérian, l’exemption de visas à l’échelle africaine par le Rwanda et le Kenya ainsi que l’ouverture de la raffinerie de Dangote au Nigeria. Ces évènements sont considérés comme les trois plus grandes actualités économiques du continent africain de 2023, relate Business Insider Africa. 1.Suppression des subventions sur les carburants au Nigeria Le Président Bola Tinubu a supprimé les subventions sur les carburants en mai. Cette décision a apporté plus d’un milliard de nairas dans le budget du pays, mais aussi a entraîné une hausse des prix des aliments et des services. 2.Exemption de visas pour tous les Africains par le Rwanda et le Kenya Le Rwanda a annoncé l’exemption de visas pour les autres États africains en novembre. Un mois plus tôt, le Président kenyan William Ruto a également annoncé son intention d’annuler les visas pour tous les visiteurs africains dès 2023. 3. Ouverture de la raffinerie de Dangote au Nigeria Une méga-raffinerie estimée à presque 20 milliards de dollars a été inaugurée en mai au Nigeria. Cette usine appartenant à Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, peut traiter jusqu’à 650.000 barils de pétrole par jour. 4. Le premier Sommet africain sur le climat organisé au Kenya En septembre, le premier Sommet africain sur le climat s’est tenu à Nairobi, au Kenya. Ses participants se sont réunis pour discuter des défis en matière de changement climatique et formuler des solutions durables. 5. Éthiopie en défaut de paiement Fin décembre, l’Éthiopie a déclaré être en défaut de paiement, pour la troisième année consécutive, après le non-paiement le 11 décembre d'un coupon obligataire de 33 millions de dollars et l’expiration d’une période de grâce le 25 décembre. 6. Adhésion de l’Éthiopie et de l’Égypte au groupe des BRICS L’Éthiopie et l’Égypte ont été invités à rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier 2024. À présent, le groupe comprend trois membres africains. L’Afrique du Sud a rejoint les BRICS en 2010. 7. Retrait de l’Angola de l’OPEP Après 16 ans en tant que pays membre, l'Angola a annoncé son départ de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à partir du 1er janvier 2024.

