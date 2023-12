https://fr.sputniknews.africa/20231231/lhomme-daffaires-le-plus-riche-dafrique-a-perdu-plusieurs-milliards-de-dollars-en-2023-1064400966.html

L’homme d’affaires le plus riche d’Afrique a perdu plusieurs milliards de dollars en 2023

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a vu sa fortune chuter de 3,6 milliards de dollars au cours des 12 mois écoulés, selon l’indice Bloomberg Billionaires. 31.12.2023, Sputnik Afrique

Le coût des actifs d’Aliko Dangote, fondateur et propriétaire du groupe éponyme, a enregistré une baisse 3,6 milliards de dollars depuis le début de l’année, relate Bloomberg dans son classement des milliardaires Billionaires Index. Malgré une forte reprise l’année précédente, en 2023, la valeur nette du milliardaire nigérian a baissé de 18,7 milliards de dollars (à la date du 31 décembre 2022) à 15,1 milliards au 31 décembre 2023. Cette perte significative est le résultat d’une mesure financière de la Banque centrale du Nigeria, intervenue le 14 juin, entraînant une dévaluation du naira de plus de 50%. Cette dépréciation a négativement impacté la valeur des actifs du groupe d’Aliko Dangote. Malgré cela, l’homme d’affaires nigérian, connu comme le premier producteur de ciment sur le continent, a construit au Nigeria la raffinerie la plus puissante en Afrique subsaharienne. Estimée à presque 20 milliards de dollars et inaugurée en mai 2023, l’usine est conçue pour traiter 650.000 barils de pétrole par jour, selon les médias. Jusqu'à présent, le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, importait la quasi-totalité de ses produits pétroliers.

