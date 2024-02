L’Occident fait preuve de manifestations agressives du néo-colonialisme, déclare Poutine

Le néocolonialisme est un héritage honteux de l' ère séculaire de pillage et d'exploitation des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'autres régions de la planète.

Aujourd'hui, nous sommes prêts à unir nos efforts dans la lutte pour une liberté et une justice véritables, pour le progrès de tous les pays et de tous les peuples, et pour la formation d'un monde multipolaire démocratique, fondé sur les principes du droit international, du respect des intérêts légitimes de chacun, de la confiance mutuelle et de la coopération créative.