https://fr.sputniknews.africa/20240207/la-france-cherche-des-moyens-pour-continuer-sa-politique-paternaliste-en-afrique-1064970084.html

La France cherche des moyens pour continuer "sa politique paternaliste" en Afrique

La France cherche des moyens pour continuer "sa politique paternaliste" en Afrique

La nomination de Jean-Marie Bockel en tant qu’envoyé personnel d’Emmanuel Macron en Afrique montre que Paris cherche des moyens de contrecarrer la perte... 07.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-07T19:56+0100

2024-02-07T19:56+0100

2024-02-07T19:56+0100

france

burkina faso

mali

niger

sénégal

gabon

côte d'ivoire

tchad

afrique subsaharienne

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1d/1064364246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d49d3f6f8cda69bbc205e74d36ea04f3.jpg

"La France officielle continue à chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa politique paternaliste en Afrique de l'Ouest. Bien que la France ait été chassée, les soldats français ont été chassés du Burkina, du Mali et du Niger, nous savons qu'ils vont vouloir chercher d'autres moyens qui vont leur permettre de revenir par d'autres canaux", a-t-il dit.Une mission qui se promet sans encombreLe nouvel émissaire est chargé d’expliquer aux pays accueillant des bases françaises, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, "les raisons et les modalités d’adaptation" de la présence militaire française. Face aux dirigeants de ces pays, cette mission ne devrait pas rencontrer d’obstacles, estime M.Namaiwa.Le redéploiement des soldats français dans ces pays pourrait être rejeté par les populations en cas de consultation par référendum, car elles "ne veulent plus de la présence des soldats français", ajoute Ibrahim Namaiwa. Toutefois, ce scénario lui paraît peu probable:Pas de changements d’attitudeParis ne se rend pas compte du fait que le contexte sur le continent a beaucoup évolué et ne s’est pas adapté aux nouvelles réalités, avance l’expert. Cela fait qu’aujourd’hui les autorités françaises n’ont rien à proposer à l’Afrique.Et de poursuivre: "La France a toujours montré des mauvaises pratiques de son attitude paternaliste, et c'est la même chose qu'elle va continuer à offrir. Nous sommes conscients [...] que la France a plus à gagner en Afrique qu'à donner. La France va plus profiter toujours et toujours des richesses des pays de l'Afrique que de donner quoi que ce soit aux peuples africains parce qu'on ne voit pas ce que la France pourrait apporter aujourd'hui".Sans les pays africains, la France va perdre ses positions sur le plan économique, insiste l’analyste.

france

burkina faso

mali

niger

sénégal

gabon

côte d'ivoire

tchad

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, burkina faso, mali, niger, sénégal, gabon, côte d'ivoire, tchad, afrique subsaharienne, emmanuel macron, néo-colonialisme