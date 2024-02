https://fr.sputniknews.africa/20240214/le-pillage-et-le-racket-ce-que-la-majorite-mondiale-ressent-de-la-part-de-la-minorite-mondiale-1065072601.html

"Le pillage et le racket: ce que la majorité mondiale ressent de la part de la minorité mondiale"

Cet avis a été exprimé par Andreï Klimov, membre du Conseil suprême du parti Russie unie lors d'un briefing à la veille du Forum des partisans de la lutte... 14.02.2024

De plus, "l'Occident, en particulier les États-Unis, fait tout pour réduire au silence notre forum et entraver directement son travail", a déclaré Andreï Klimov.Il a cité l’exemple d’un pays africain. L’un de ses hauts responsables a été interrogé par une partie tierce pour savoir s’il voulait aller en Russie alors que son pays attend un financement de plusieurs milliards de dollars. De plus, le député péruvien Guillermo Bermejo, invité pour le forum à Moscou, n'a pas été autorisé à monter à bord de son avion en raison d'une interdiction américaine, a noté M.Klimov.Mission du forumCe forum visant à lutter contre les politiques néocolonialesdevrait "consolider la majorité mondiale dans la lutte pour la liberté des nations, pour l'égalité souveraine des États", a précisé Andrei Klimov.Il a attiré l'attention sur le fait que le forum n'est dirigé contre aucun État en particulier.Selon lui, le comité organisateur du forum est composé majoritairement d'étrangers qui représentent la majorité mondiale.

