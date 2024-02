https://fr.sputniknews.africa/20240216/le-ghana-etudiera-sa-possible-adhesion-aux-brics-sous-differents-angles-1065109246.html

Le Ghana étudiera sa possible adhésion aux BRICS "sous différents angles"

Cette annonce a été faite à Sputnik par Shirley Ayorkor Botchwey, cheffe de la diplomatie ghanéenne. Plus tôt, le Président Nana Akufo-Addo avait déclaré que... 16.02.2024, Sputnik Afrique

Les demandes d'adhésion ne manquent pasLes BRICS, créés en 2009, réunissaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le 1er janvier 2024, le groupe a accueilli cinq nouveaux membres à part entière, à savoir l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.De plus, plus de 20 États ont exprimé leur souhait de se joindre au groupe, selon Anil Sooklal, ambassadeur itinérant sud-africain auprès des BRICS.La part des BRICS dans l'économie mondiale est plus importante que celle du G7, a fait remarquer le Président russe lors de son grand entretien avec Tucker Carlson. En effet, avec l'adhésion de nouveaux membres, la part du groupe dans l'économie mondiale est passée de 31% à 35% en termes de parité de pouvoir d'achat. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à la part du G7, a expliqué la présidente de la Banque centrale de Russie.

