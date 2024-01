https://fr.sputniknews.africa/20240129/les-brics-devancent-le-g7-en-matiere-de-pib-a-parite-de-pouvoir-dachat-1064834813.html

Les BRICS devancent le G7 en matière de PIB à parité de pouvoir d’achat

Les BRICS devancent le G7 en matière de PIB à parité de pouvoir d’achat

Les BRICS sont en train de devenir une force économique incontournable, concurrençant le G7 par la taille de leur marché et leur croissance dynamique. 29.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-29T21:14+0100

2024-01-29T21:14+0100

2024-01-29T21:16+0100

international

brics

g7

économie

croissance économique

pib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062736017_0:135:2742:1677_1920x0_80_0_0_ea7b1dacd86b6b670b97b8ba3c226785.jpg

C'est le récent élargissement du groupe qui lui a permis de laisser le G7 dans le rétroviseur. De plus, avec ses nouveaux membres, les BRICS totalisent une population de 3,6 milliards d'habitants. Ces États représentent en outre plus de 40% de la production mondiale de pétrole et environ un quart des exportations mondiales de biens.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, g7, économie, croissance économique, pib