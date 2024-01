https://fr.sputniknews.africa/20240130/ces-pays-africains-sont-interesses-par-lassociation-etroite-avec-les-brics-1064839812.html

Ces pays africains sont intéressés par l’"association étroite" avec les BRICS

Ces pays africains sont intéressés par l’"association étroite" avec les BRICS

Le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda et la Namibie sont intéressés par l’"association étroite" avec les BRICS, a déclaré à Sputnik Afrique Anil Sooklal... 30.01.2024, Sputnik Afrique

"Le continent africain a clairement indiqué qu'il croyait au leadership des BRICS et qu'il souhaitait des relations plus étroites entre l'Afrique et le groupe", a-t-il dit. Pour lui, le grand intérêt du continent africain qui a déjà trois membres à part entière dans le groupe est un "signe très positif". Près de 30 pays ont officiellement approché les BRICS pour en devenir membre, a précisé le diplomate sud-africain.Élaboration du statut de "pays partenaire" Les BRICS sont en train d’élaborer le statut de "pays partenaire", ce qui répond au grand intérêt envers le groupe, a expliqué le sherpa sud-africain.Cependant, "les nouveaux membres, nous allons examiner collectivement la question des modalités du statut de pays unique, car elle suscite beaucoup d'intérêt", a-t-il poursuivi. L’organisation compte proposer des "solutions" au sommet des BRICS prévu dans la ville russe de Kazan et d’émettre des recommandations sur les pays qui "devraient être invités à devenir des pays partenaires", a révélé M.Sooklal.

