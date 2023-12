https://fr.sputniknews.africa/20231227/les-brics-apres-sa-montee-en-puissance-en-2023-quels-seront-ses-defis-en-2024-1064336028.html

Les BRICS: après sa montée en puissance en 2023, quels seront ses défis en 2024?

Les BRICS: après sa montée en puissance en 2023, quels seront ses défis en 2024?

L’expansion, les discussions sur une éventuelle création d’une monnaie commune, l’arrivée de Dilma Rousseff à la tête de la banque des BRICS, cette année a été... 27.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-27T15:12+0100

2023-12-27T15:12+0100

2023-12-27T15:12+0100

brics

russie

éthiopie

égypte

afrique du sud

dilma rousseff

luiz inacio lula da silva

brésil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062736017_0:135:2742:1677_1920x0_80_0_0_ea7b1dacd86b6b670b97b8ba3c226785.jpg

En 2023, les demandes d’adhésion au groupe ont dépassé la vingtaine de pays. Cet intérêt fort des États du Sud global couronne l’année qui s’achève, estime Marco Fernandes, professeur d'histoire et chercheur à l'Institut tricontinental.M.Fernandes a cité l'élargissement historique du groupe en tant que deuxième événement le plus important de cette année. Pour rappel, lors du sommet de Johannesburg en août dernier, six pays ont été invités à rejoindre la famille des BRICS. Dans ce contexte, le chercheur a mis en avant les efforts du diplomate sud-africain Anil Sooklal, qui a été nommé sherpa du sommet à Johannesburg.Une expansion très prometteuseÀ partir du 1er janvier, les BRICS initialement composés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud vont accueillir l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.Les nouveaux membres apporteront de nombreux avantages au groupe, a noté Laerte Apolinario, professeure des relations internationales à l'Université catholique pontificale de São Paulo.Elle donne en guise d’exemple l’Éthiopie, un pays qui se trouve dans une région stratégique et qui est apte à jouer un rôle de liaison entre l'Afrique et le Moyen-Orient.Vu que le pays a enregistré un taux de croissance supérieur à la moyenne des économies émergentes ces dernières années, l’aspect économique de cette adhésion est aussi à prendre en compte, selon l’universitaire.L’adhésion de l’Iran, sous le coup des sanctions occidentales et qui cherche à diversifier ses contacts et ses alliances à l’international est un autre événement clé pour Mme Apolinario."Nous observons que ces dernières années, l'Iran a tenté de se rapprocher de la Chine, qui est aujourd'hui son premier partenaire commercial, totalisant plus de la moitié de ses exportations et un tiers de ses importations, ainsi que d'autres pays comme l'Inde et la Russie", a-t-elle déclaré.L’experte a tenu à mettre en valeur l’entrée des Émirats arabes unis, un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel à l’échelle mondiale.Le rétropédalage de Buenos AiresL’Argentine était censée, elle aussi, intégrer le groupe à partir du 1er janvier. Cependant, le nouveau Président Javier Milei a exprimé quelques réserves quant à cette décision.Marco Fernandes s’est dit regretter ce revirement. Il a rappelé que le Brésil a soutenu l'entrée de son voisin dans le groupe dès le début et a tout mis en œuvre pour qu’elle se concrétise.Banque des BRICS: une nouvelle présidenteDepuis mars 2023, la Nouvelle Banque de développement, aussi connue comme la Banque des BRICS, est dirigée par Dilma Rousseff, ancienne cheffe d’État brésilienne.La nomination de Mme Rousseff à ce poste donne du poids à l'Amérique du Sud, au Brésil et au Président actuel Lula, estime le chercheur Marco Fernandes.Ensuite, l’expert souligne que l’institution financière du groupe aurait vocation à contrebalancer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tous deux issus du système de Bretton Woods et représentant les intérêts des pays du Nord.De toutes les mesures lancées par la nouvelle dirigeante, le chercheur salue surtout le recommencement de la mobilisation de capitaux."Avant l'arrivée de Dilma, [la banque] n'avait pas levé de fonds depuis plus d'un an. Si une banque n'est pas bien financée, elle ne peut pas faire grand-chose. Ainsi, elle sera en mesure de garantir le meilleur financement pour les projets d'infrastructure dans le Sud", a détaillé l’analyste.Il a signalé que la banque des BRICS a levé l'équivalent de 6 milliards de dollars cette année, et que ce montant pourrait même atteindre 7,5 milliards de dollars dans les prochains jours.Les objectifs 2024La plupart des fonds attirés par la Banque actuellement sont exprimés en dollars, a rappelé l’enseignant. Pour lui, le principal défi en 2024 sera donc de faire avancer les discussions sur la dédollarisation.Pour en sortir, il faudrait collecter des fonds en monnaies nationales.Pour lui, un autre grand débat au sein des BRICS se portera l’année prochaine sur une monnaie commune. Elle servira de référence dans les réserves entre les membres du groupe mais ne sera pas en circulation, a-t-il indiqué.Un bon moment pour la présidence de la RussieEn 2024, c’est le Brésil qui devait assumer la présidence tournante des BRICS. Toutefois, le Président Luiz Inacio Lula da Silva a demandé au groupe de le libérer de cette fonction, car en 2024, son pays sera également à la tête du G20. Pour lui éviter un cumul de responsabilités très complexe, il a été décidé d'avancer l'entrée de la Russie à la présidence des BRICS.Cette décision est a été saluée par Marco Fernandes, car elle intervient au moment où la Russie est en train de chercher une alternative au dollar. De plus, Moscou, de concert avec Pékin, essaie de construire un monde multipolaire, libre des diktats de Washington et à l’écoute des besoins du Sud global.Pour rappel, le prochain sommet des BRICS se déroulera dans la ville russe de Kazan.

russie

éthiopie

égypte

afrique du sud

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, russie, éthiopie, égypte, afrique du sud, dilma rousseff, luiz inacio lula da silva, brésil