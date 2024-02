https://fr.sputniknews.africa/20240212/voyage-a-zanzibar-meilleure-saison-climat-astuces--1064951695.html

Voyage à Zanzibar: meilleure saison, climat, astuces

Voyage à Zanzibar: meilleure saison, climat, astuces

Quand partir à Zanzibar? Avec un climat et des températures agréables, une météo sans pluie et un temps ensoleillé, la saison hivernale s’impose comme la meilleure période pour y aller.

Quand se rendre à Zanzibar?L'archipel tanzanien de Zanzibar est situé dans l’océan Indien, à une quarantaine de kilomètres de la côte de la Tanzanie continentale. Il est constitué de plusieurs îles -dont les 3 plus grandes Unguja, Pemba et Mafia- ainsi que de plusieurs petits atolls coralliens. C’est l’île principale d’Unguja qui est souvent appelée Zanzibar.L'archipel est connu pour être une destination de vacances prisée, quelle que soit la saison. Ses îles bordées d’eau turquoise et ses plages paradisiaques de sable blanc attirent de nombreux touristes des quatre coins du monde.À une distance de 700 km au sud de l'équateur, Zanzibar profite de conditions météorologiques favorables au tourisme à pratiquement toute période de l’année. Sa situation géographique lui épargne les catastrophes météorologiques: les îles n’ont jamais été l’épicentre de cyclones, de typhons ou de tsunamis, ce qui en fait une destination touristique sûre.Pourtant, la saison la plus favorable pour des vacances à Zanzibar tombe traditionnellement pendant les mois d’hiver, offrant un repos idyllique aux amateurs de soleil.La principale île de l’archipel, avec son lagon d’une couleur bleu-vert translucide, est la destination de rêve des amateurs de vacances sur les plages.De même que celle de Pemba, petit bout de terre authentique surnommée "l’île verte", avec ses sentiers de randonnées serpentant dans la forêt tropicale et ses sites de plongée où l’on croise tortues marines, baleines et dauphins.Toutefois, la période hivernale n’est pas propice qu’aux adeptes du repos à la mer. Ceux qui cherchent à s’imprégner de culture authentique pourront jouir de l’ambiance orientale des ruelles de la vieille ville de Mji Mkongwe, capitale d’Unguja, appelée en anglais Stone Town. Elle présente un mélange surprenant d'Afrique et d'Arabie avec ses vieilles bâtisses à l'influence orientale et par les étals d'épices rappelant l'Inde.Climat à ZanzibarÀ la différence de la Tanzanie continentale qui dispose d’un climat tropical tempéré, celui de Zanzibar est de type équatorial, ce qui lui assure de la chaleur toute l'année.La température moyenne de l'air tout au long de l'année varie de 24°C à 31°C; la température de l'océan, de 25°C à 29°C.Le mois le plus chaud dans l’archipel, situé dans l’hémisphère sud, est février, avec des températures qui peuvent dépasser les 35°C.Les saisons à Zanzibar comprennent deux saisons des pluies et saisons périodes sèches de durées variables.La saison des pluiesLes plus fortes précipitations sont relevées durant la période allant de fin mars à mai, avec en moyenne 14 jours pluvieux par mois. C’est la saison des longues pluies, caractérisée par des averses tropicales dans l’après-midi, une humidité élevée et des températures quotidiennes de 30°C. Le mois d’avril est le plus pluvieux de l’année.Une autre saison pluvieuse, plus courte, survient en novembre–décembre. Les pluies sont alors fortes mais moins longues que celles d’automne. Ce temps marque donc une baisse de la fréquentation touristique, lorsque la plupart des activités extérieures s’interrompent et que certains établissements ferment.Les précipitations sont moins fréquentes et moins intenses dans le nord et l’ouest de l’île principale d’Unguja. Sur la côte ouest, le taux de pluviométrie est pratiquement 3 fois plus bas qu’à l’est de l’archipel.La saison sècheLa première saison sèche de l’année commence en janvier et dure jusqu’à mars. C’est un été touristique avec peu de pluie mais beaucoup de chaleur. Il se caractérise par un temps ensoleillé, un ciel sans nuages et des précipitations quasiment inexistantes.C’est la période la plus chaude de l’année. Les pluies y sont moins fréquentes mais le climat reste humide et la chaleur est la plus difficile à supporter.La seconde saison chaude, la plus sèche et la plus favorable pour aller à Zanzibar, a lieu en hiver.En juillet, la période sèche bat son plein, qui dure jusqu’à la fin octobre où l’on relève une augmentation des températures et des pluies, vers la fin du mois.Températures de l’air et de l’eauLa température moyenne sur les îles de l’archipel de Zanzibar se maintient à un niveau confortable de 27°C. En février, le dernier mois d’été, la chaleur atteint son maximum et alors la température grimpe jusqu'à 32°C, voire plus. Alors qu’en août, le dernier mois hivernal, le mercure descend au plus bas à 22°C.La saison la plus chaude, toujours à près de 32°C en moyenne, s’étale de décembre à février.Le mois le plus frais est celui d’août, se distinguant par une température moyenne d’environ 25 degrés.La température de l'eau dans l’océan Indien, en moyenne de 27°C, permet de se baigner tout au long de l'année.Les mois les plus favorables pour se rendre à ZanzibarLa haute saison dans l’archipel tanzanien s'étend sur une période de près de six mois, de début juin à fin octobre. Ces mois, plus particulièrement la période de juillet à octobre, sont les plus propices pour un séjour balnéaire sur les plages immaculées de l’archipel.Les mois de décembre à février pourraient être aussi privilégiés par des touristes qui ne craignent pas les courtes pluies tropicales.Les saisons des pluies sont généralement déconseillées pour séjourner à Zanzibar aux amateurs de congés au soleil. Pourtant, la petite saison des pluies en novembre et décembre est une période où un voyage peut s'envisager, malgré les fortes averses en fin de journée. De plus, l'océan en Tanzanie est toujours chaud et la savane en fleurs lors d'un safari ne peut être admirée que pendant la saison des pluies.Entre autres, la possibilité de nager dans l’océan et le plus bas coût de l'hébergement à l'hôtel durant ces mois attirent les touristes qui veulent profiter des meilleurs prix.Festivals et évènementsLe programme culturel de Zanzibar abonde en festivals animés qui attirent les touristes par un aperçu captivant des traditions de l'île. Ses fêtes musicales, culturelles ou gastronomiques proposent non seulement du divertissement mais favorisent également les échanges culturels.Festival de musique Sauti za Busara (février)Cette fête de musique swahilie qui se tient le deuxième week-end de février à Mji Mkongwe (Stone Town), est l'un des festivals les plus éminents d'Afrique de l'Est. Créant un mélange entre musique africaine, danse et théâtre, de nombreux styles différents y sont représentés.Festival international du film de Zanzibar (juillet)C’est la vieille ville de Mji Mkongwe qui accueille l'événement important de Zanzibar, donnant l’occasion d’explorer le patrimoine culturel de l'Afrique de l'Est, de l'océan Indien et du Moyen-Orient, à travers le septième art, de point le cinéma.Fête de Pleine Lune (tous les mois)La Full Moon Party est un événement mensuel exaltant qui se déroule en pleine nuit, au Kendwa Rocks Hotel, tout près de la mer.Fête des fruits de mer (juin)Les festivités ont lieu sur la plage de Kwendwa au nord-est de Zanzibar, généralement en juin.Soundscapes Zanzi – Festival de musique techno (dates variables)Soundscapes, basé à Bahreïn, organise depuis 2013 une variété d'événements tout au long de l'année pour les fans de musique électronique. L'expérience de Soundscapes a été recréée sur l'île de Zanzibar, en apportant quatre jours et quatre nuits de musique house et de techno.Animations à Zanzibar selon la saisonRenommée plus particulièrement comme une destination balnéaire, Zanzibar peut pourtant offrir une plus grande variété d’activités et de divertissements pendant les vacances.En haute saison touristique, l’archipel propose, en sus du repos en bord de mer, des excursions passionnantes autour des îles, des visites de fermes d’épices, de l’îIe Prison, de monuments historiques et autres découvertes culturelles.Le snorkeling, la plongée sous-marine et la pêche font aussi partie des activités populaires pratiquées à Zanzibar. Grâce à des liaisons rapides avec la Tanzanie, les amateurs d'aventure peuvent combiner le repos à la mer avec des allers-retours sur le continent pour un safari ou l'ascension du célèbre Kilimandjaro. La distance de vol entre le mont et l’aéroport de Zanzibar est d’environ 400 km.Recommandations touristiques Conditions d'entrée dans le pays: e-visa (à demander avant le départ) https://visa.immigration.go.tz/;Une photocopie du passeport, y compris du visa, à avoir sur soi pour prouver votre identité lors de contrôles;Langues officielles: anglais et swahili;Monnaie: shilling tanzanien (TZS);Indicatif téléphonique: il faut composer +255 depuis un pays étranger;Vaccination obligatoire: non requise;Confession: en majorité musulmane. Il convient de se conformer aux usages locaux et d'adopter une tenue vestimentaire adéquate;Les règles et prescriptions particulières à respecter durant la période du Ramadan;Dispositions légales: les infractions à la législation tanzanienne sont passibles de peines sévères. Sont notamment interdits:

