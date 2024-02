https://fr.sputniknews.africa/20240212/sans-lafrique-la-france-devrait-carrement-perdre-sa-position-de-puissance-economique-1065046302.html

Sans l’Afrique, la France devrait "carrément perdre sa position de puissance économique"

Le Président français Emmanuel Macron a nommé Jean-Marie Bockel nouvel envoyé personnel pour l’Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, un acteur de la société... 12.02.2024, Sputnik Afrique

Sans l’Afrique, la France devrait «carrément perdre sa position de puissance économique» Le Président français Emmanuel Macron a nommé Jean-Marie Bockel nouvel envoyé personnel pour l’Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, un acteur de la société civile nigérienne analyse cette nomination.

"Nous ne sommes pas surpris dans la mesure où, comme vous le savez, le contexte est tel que la France officielle continue à chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa politique paternaliste en Afrique de l'Ouest", indique Ibrahim Namaiwa, consultant nigérien indépendant et membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable (MPCR)."La France a plus à gagner en Afrique qu'à donner. La France va plus profiter toujours et toujours des richesses des pays de l'Afrique que de donner quoi que ce soit aux peuples africains parce qu'on ne voit pas ce que la France pourrait apporter aujourd'hui. On se demande, c'est quoi: la technologie? On ne voit pas quelle technologie la France pourrait apporter. L’ingénierie? On ne voit pas. La politique? Elle est mauvaise, la politique française. Et sur le plan économique, la France sans nos pays va carrément perdre sa position de puissance économique", pronostique M.Namaiwa.Retrouvez également dans ce numéro:- Ahoua Don Mello, vice-président en charge des projets stratégiques des BRICS, ancien ministre ivoirien, sur la visite d’une délégation des BRICS à Niamey.- Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples (ASP), Président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, sur la situation actuelle au Sénégal après le report des élections présidentielles.- Nome Grace S.Essoh, représentante du Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire, sur le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Une cargaison d’engrais russe à destination du Zimbabwe a été déchargée dans un port mozambicain.- Le Président centrafricain en route pour la Russie.- La Côte d'Ivoire championne d’Afrique de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

