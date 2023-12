La Russie et l’Afrique peuvent contrer ensemble le néocolonialisme occidental

https://fr.sputniknews.africa/20231230/la-russie-et-lafrique-peuvent-contrer-ensemble-le-neocolonialisme-occidental-1064391030.html

La relation entre l'URSS et les pays africains a été marquée par une coopération dans de nombreux secteurs et des échanges fructueux. Ces liens ont laissé une... 30.12.2023, Sputnik Afrique

Parmi eux, le professeur Kamya Deogratias, enseignant à l'Université linguistique d'État de Moscou et chargé de cours à l'Université Makere en Ouganda. À l’occasion du 101e anniversaire de l’Union soviétique, il a raconté à Sputnik Afrique son séjour et ses études en URSS, et a révélé ses réflexions sur les relations entre l'Afrique et la Russie.Expérience personnelleLe professeur Kamya Deogratias, membre de l'organisation Soyuzonline qui réunit les anciens diplômés soviétiques dans le monde entier, admet que l'éducation soviétique a eu une influence profonde sur sa carrière universitaire.Après des études supérieures en Ouganda, il a poursuivi son master en philologie à l'Université linguistique à Moscou. C’est grâce à ce passage qu’il occupe une position unique de traducteur expérimenté en russe. Le professeur a noté que son expertise lui a valu la confiance et la reconnaissance tant en Russie qu'en Ouganda. Cette renommée se traduit par de nombreuses invitations à donner des conférences sur divers sujets dans les universités des deux pays."Je suis aujourd'hui le seul traducteur expérimenté et respecté qui effectue toutes les traductions du russe et vers le russe dans la plus grande université d'Ouganda. Je n'aurais pas pu faire mieux sans l'éducation soviétique", a-t-il ajouté.En parlant des premières impressions à son arrivée en URSS, M.Deogratias dit que la différence par rapport àl’Ouganda a été frappante. Il a admiré l'organisation et l’harmonie qui imprégnaient tous les aspects de son nouvel environnement. Du transport à la cordialité des habitants, l’universitaire a souligné que l'atmosphère était accueillante.Le professeur se souvient, ému, du changement des saisons, nouveau pour lui, et de la gentillesse du peuple russe, en particulier lors de ses sorties hivernales.Liens historiques entre Moscou et l’AfriqueLe professeur Deogratias a souligné que la relation entre Moscou et les pays africains était gagnant-gagnant. Celle-ci était bâtie sur le respect et la promotion des droits fondamentaux de l'homme. La coopération est nécessaire pour améliorer la qualité de vie, booster la croissance économique et faciliter la gouvernance démocratique sur l'ensemble du continent africain, a-t-il fait valoir.Selon lui, les récentes initiatives telles que la fourniture gratuite de céréales peuvent s’inscrire dans une continuation des relations amicales établies pendant l'époque soviétique. Et d’ajouter: "Comme l'a indiqué un jour le Président [Vladimir] Poutine, il n'a pas besoin de se battre contre la France, priver la France de ses anciennes colonies suffirait à l'affaiblir".Joindre les efforts face au néocolonialisme occidentalEn ce qui concerne l’attitude de l’Occident envers les pays du continent, le professeur la qualifie de néocoloniale.Le professeur a souligné la nécessité pour Moscou de jouer un rôle dans le soutien des efforts déployés par l'Afrique pour relever ces défis, en favorisant des relations mutuellement bénéfiques et en fournissant une assistance essentielle.Pour l’enseignant, la Russie peut contribuer à contrer les politiques néocoloniales occidentales en Afrique, en mettant en œuvre des mesures pragmatiques, notamment la mise en œuvre de programmes de coopération entre la Russie et les pays africains, ainsi que l'établissement d'une forte présence dans divers domaines.Il a également souligné que la promotion de la coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture ainsi que la création d'un environnement propice à la paix politique sur le continent étaient des facteurs clés dans la lutte contre le néocolonialisme.

