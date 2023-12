https://fr.sputniknews.africa/20231229/depuis-lepoque-sovietique-la-russie-est-un-partenaire-credible-pour-lafrique-1064376273.html

Depuis l’époque soviétique, la Russie est un partenaire crédible pour l’Afrique

Dans les pas de l’Union soviétique, la Russie continue de soutenir la souveraineté des pays d’Afrique, a expliqué à Sputnik l’historien Ebénézer Korê Sedegan. 29.12.2023, Sputnik Afrique

Ce 30 décembre marque les 101 ans de la création de l’URSS. Comme à l’époque soviétique, Moscou se tient politiquement aux côtés de pays africains, mais elle peut aller plus loin dans les coopérations économiques avec le continent, explique à Sputnik l’historien Ebénézer Korê Sedegan.La Russie doit cependant tirer les leçons des différentes crises politiques qui ont agité l’URSS pour pouvoir cheminer avec l’Afrique et mieux aider à son développement, ajoute l’historien. Moscou peut notamment offrir son expertise pour améliorer la transformation des matières premières sur le continent.Secouer le joug du néocolonialismeLa Russie jette aussi un nouvel éclairage sur les accords entre l’Afrique et l’Occident et aide ainsi le continent à se libérer du "joug néo-colonialiste", affirme Ebénézer Korê Sedegan. Une mise à nue qui ne plaît pas à tout le monde et qui explique certaines aigreurs contre la Russie sur le dossier africain.

