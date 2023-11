"Il y a peu de pays qui raffinent de l'or": ce que l’ouverture d’une raffinerie au Mali va changer

https://fr.sputniknews.africa/20231125/il-y-a-peu-de-pays-qui-raffinent-de-lor-ce-que-louverture-dune-raffinerie-au-mali-va-changer-1063791280.html

Une occasion en or. La construction par la Russie d’une raffinerie d’or au Mali va profiter à l’économie de la région, a déclaré à Sputnik Afrique l’économiste Modibo Mao Makalou. Cette structure permettra de dépasser l’extraction artisanale du métal jaune, améliorant au passage les recettes et rentrées des pays de la sous-région.Ce type de raffineries peut sortir les pays africains du rôle de simple producteur de matières premières, dans lequel les enferme l’Occident, estime le spécialiste, qui rappelle que les compagnies ont toujours rechigné à construire des entreprises de transformation sur le continent.Le Burkina s’y met aussiLe Mali n’est d’ailleurs pas le seul pays de la région à miser sur le raffinage de l’or, puisque le Burkina Faso compte aussi ouvrir une raffinerie à Ouagadougou. Elle devrait avoir une capacité de production annuelle de 150 tonnes d’or pur à 99,99%. La première pierre du chantier a été posée le 23 novembre.Là encore, l’initiative est séduisante. Elle permettra de créer de l’emploi, de la valeur ajoutée, mais aussi de mieux comptabiliser la production d’or du pays. Il est cependant peu probable qu’une concurrence voit le jour entre le Mali et le Burkina Faso, selon Modibo Mao Makalou.Le Mali a récemment signé un accord avec la Russie pour construire une raffinerie d’or à Bamako. Celle-ci devrait traiter 200 tonnes par an, a déclaré le ministre de l’Économie malien, Alousséni Sanou. La structure pourrait devenir la plus grande raffinerie d’or du pays.

